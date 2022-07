Após liminar, Vasco convoca votação para a SAF no dia 7 'até segunda ordem'

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em comunicado oficial publicado na tarde desta quinta-feira (28), o Vasco informou que a Assembleia Geral para a votação da SAF está mantida para o próximo dia 7 "até segunda ordem".

A escolha dos sócios é o último passo no rito para concretizar o acordo do clube com a 777 Partners, empresa que quer comprar 70% das ações do futebol do clube cruz-maltino. O pleito será na Sede do Calabouço, de forma híbrida, de 10h às 22h.

Durante a madrugada, uma liminar suspendeu os efeitos da reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu na noite de quarta (27), em que o órgão recomendou a aprovação do acordo com a 777, mas o clube entende que a movimentação judicial "contraria decisão de 2ª instância".

Antes da reunião, um grupo de cinco Beneméritos, formado por Egas Fonseca, Antonio Porphirio, João Carlos Nóbrega, Eloi Ferreira e Rafael Landa, conseguiu uma decisão judicial para que tenham acesso ao contrato, mas foi indeferido o pedido para que a paralisação do processo.

"Ressalte-se que a decisão acima referida contraria decisão de 2ª instância proferida pelo juiz natural da causa, da qual o Clube tomou ciência na data de hoje, e que indeferiu pedido de suspensão da reunião do Conselho Deliberativo de 27/07/2022", diz o clube em nota.

Ao todo, foram 189 participantes na reunião do Conselho de Beneméritos. Destes, 181 votaram favoravelmente, um foi contrário e houve sete abstenções.

Veja nota do Vasco na íntegra

"O Club Regatas Vasco da Gama informa que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser realizada em 07/08/2022, foi convocada pelo Presidente da Assembleia Geral no dia de hoje, mediante protocolo na Secretaria confirmado por assinatura eletrônica.

Posteriormente, o Clube foi intimado de decisão liminar de 1ª instância, proferida no plantão noturno, que suspendeu os efeitos das deliberações tomadas na data de ontem pelo Conselho Deliberativo, que, por 181 votos a favor, 7 abstenções e apenas 1 voto contrário, recomendou a aprovação da constituição da SAF Vasco e a realização de operação societária, conforme parecer elaborado pela Comissão Especial para a Constituição da Sociedade Anônima do Futebol.

Ressalte-se que a decisão acima referida contraria decisão de 2ª instância proferida pelo juiz natural da causa, da qual o Clube tomou ciência na data de hoje, e que indeferiu pedido de suspensão da reunião do Conselho Deliberativo de 27/07/2022.

Sendo assim, a AGE do dia 07/08/2022, convocada regularmente, está mantida até segunda ordem".