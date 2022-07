Após largar na 10ª posição, Verstappen vence o GP da Hungria

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen venceu neste domingo (31) o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. O holandês da Red Bull largou da décima colocação para fazer uma bela corrida, com estratégias certeiras da equipe, e conquistar a prova. Lewis Hamilton, da Mercedes, chegou na segunda colocação depois de começar a corrida em sétimo.

"Eu esperava chegar perto do pódio. Foram condições muito difíceis. Fizemos boas estratégias, paramos bem nos boxes. No fim, ainda dei um giro de 360º, mas consegui vencer a corrida", disse Verstappen.

O jovem George Russell chegou na terceira colocação após largar em primeiro e disputar bravamente as primeiras posições com Leclerc. No fim, ele acabou superado pelo companheiro de equipe Lewis Hamilton.

A Ferrari, que largou com Charles Leclerc em segundo e Carlos Sainz em terceiro, teve um domingo decepcionante. O espanhol acabou em quarto e o monegasco em sexto.

Atual campeão da categoria, o holandês Max Verstappen (Red Bull) lidera o campeonato com 258 pontos. O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) está logo atrás do rival, com 176. O mexicano Sérgio Perez (Red Bull), o britânico George Russell (Mercedes) e o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) fecham o top 5.

Depois da prova de hoje, a Fórmula 1 entra nas famosas "férias de verão" e só volta a receber um evento no dia 28 de agosto, na Bélgica.

Veja a classificação da corrida

1. Max Verstappen (Red Bull Racing)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. George Russell (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Sergio Pérez (Red Bull Racing)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Fernando Alonso (Alpine)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

11. Lance Stroll (Aston Martin)

12. Pierre Gasly (AlphaTauri)

13. Zhou Guanyou (Alfa Romeo)

14. Mick Schumacher (Haas)

15. Daniel Ricciardo (McLaren)

16. Kevin Magnussen (Haas)

17. Alexander Albon (Williams)

18. Nicholas Latifi (Williams)

19. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

20. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)