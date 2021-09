Após jogo suspenso, seleção argentina deixa o Brasil 'escoltada' por embaixador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção argentina deixou o Brasil na noite deste domingo (5) e está a caminho de Buenos Aires. A passagem por São Paulo terminou depois da suspensão da partida contra a seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O time argentino abandonou o gramado e o jogo foi suspenso após a entrada de agentes da Anvisa em campo, com objetivo colocar em quarentena e deportar quatro jogadores argentinos que vieram da Inglaterra em menos de 14 dias e não cumpriram isolamento, como determina uma portaria interministerial.

Os alvos foram o goleiro Emiliano Martínez, o zagueiro Cristian Romero, o volante Giovani Lo Celso e o meia-atacante Emiliano Buendia. Segundo a Anvisa, eles não colocaram informações verdadeiras no documento entregue às autoridades na sexta-feira, quando desembarcaram em Guarulhos.

A saída da delegação teve apoio do embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli. Ele acompanhou os jogadores no aeroporto, até mesmo na passagem pelo detector de metais.

"Finalizando os trâmites no aeroporto para que possam regressar todos juntos ao país", escreveu Scioli, que também publicou no Twitter uma foto ao lado de Messi.

O embaixador estava no estádio em que Brasil e Argentina se enfrentaram por cinco minutos e viu de perto toda a mobilização que culminou com a interrupção do jogo.

"Eu fico muito triste. Não busco culpados. Se algo aconteceu ou não aconteceu, não era o momento de fazer essa intervenção. Em nenhum momento fomos informados de que não poderiam jogar a partida. Queríamos jogar a partida, os jogadores de futebol brasileiros também", explicou o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, ainda no estádio.