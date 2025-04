Após início ruim no Brasileiro, Pedro Caixinha é demitido do Santos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O português Pedro Caixinha não é mais o treinador do Santos. Ele foi demitido pela diretoria alvinegra na manhã desta segunda-feira (14), um dia após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã.

Também deixaram o clube os auxiliares Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Belman.

O auxiliar técnico César Sampaio assume interinamente o comando da equipe. No próximo compromisso, o time do litoral paulista vai encarar o Atlético Mineiro (16º), na quarta-feira (16), em casa.

"A diretoria agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade de sua carreira", escreveu o Santos em publicação nas redes sociais.

Caixinha é o segundo treinador que perde o emprego no Brasileiro. O primeiro foi Mano Menezes, demitido do Fluminense após derrota para o Fortaleza na estreia.

Em três rodadas do Campeonato Brasileiro, o Santos ainda não venceu. Estreou com uma derrota por 2 a 1 para o Vasco, em São Januário, e em seguida empatou por 2 a 2 com o Bahia, na Vila Belmiro. Nessas partidas, Caixinha não pode contar com Neymar, lesionado. Contra o Fluminense, o camisa 10 entrou no intervalo.

Anunciado em dezembro para o lugar de Fábio Carille após passagem pelo Red Bull Bragantino, Caixinha comandou o alvinegro praiano em 16 partidas. Acumulou seis vitórias, três empates e sete derrotas, com aproveitamento de 44%. Foram 25 gols marcados e 20 sofridos no período.

No Campeonato Paulista, o treinador levou o Santos até a semifinais, fase na qual o time foi eliminado pelo Corinthians, em Itaquera.

Durante o estadual, Caixinha chegou a receber o reforço de Neymar, vindo de longo período fora de ação no saudita Al Hilal.

O jogador fez algumas boas apresentações com a camisa do Santos em seu retorno e até gol olímpico marcou, mas não atuou na partida decisiva contra o Corinthians, devido a uma lesão na coxa esquerda. Seu retorno ao time aconteceu apenas no jogo contra o Fluminense, insuficiente para levar a equipe à primeira vitória na competição.

De volta à primeira divisão após disputar a Série B em 2024, o Santos —que celebra nesta segunda-feira aniversário de 113 anos— ocupa atualmente a penúltima colocação na tabela de classificação, com um ponto, três gols marcados e cinco sofridos.