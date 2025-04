Após início ruim no Brasileiro, Pedro Caixinha é demitido do Santos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O treinador português Pedro Caixinha não é mais o treinador do Santos. O técnico foi demitido pela diretoria do clube na manhã desta segunda-feira (14), após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã.

Em três rodadas do Campeonato Brasileiro, a equipe ainda não venceu. Estreou com uma derrota por 2 a 1 para o Vasco, em São Januário, e empatou em 2 a 2 com o Bahia, na Vila Belmiro, em partidas nas quais a equipe não pôde contar com a presença de Neymar, lesionado.

Anunciado em dezembro para o lugar de Fábio Carille após passagem pelo Red Bull Bragantino, Caixinha comandou o alvinegro praiano em 16 partidas. Acumulou seis vitórias, três empates e sete derrotas, com aproveitamento de 44%.

No Campeonato Paulista, o treinador levou o Santos até a semifinal, quando acabou eliminado pelo Corinthians, em Itaquera.

De volta à primeira divisão após disputar a Série B em 2024, o Santos ocupa atualmente a penúltima colocação na tabela de classificação, com um ponto.

O auxiliar técnico César Sampaio assume interinamente. No próximo compromisso, a equipe do litoral paulista encara o Atlético Mineiro, na quarta-feira (16), em casa.

Caixinha é o segundo treinador que perde o emprego no Brasileiro. O primeiro foi Mano Menezes, demitido do Fluminense após derrota para o Fortaleza na estreia.