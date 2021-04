Após golear na Libertadores, Palmeiras volta a usar time alternativo no Estadual

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a goleada na Copa Libertadores, o Palmeiras volta a entrar em campo nesta quinta (29), contra a Inter de Limeira, no Allianz Parque, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Contra a equipe de Limeira, o time alviverde precisa vencer para continuar com chance de avançar às quartas de final. Atualmente, o Palmeiras está na terceira posição do Grupo C com 12 pontos conquistados.

Na tarde desta quarta (28), a equipe se reapresentou na Academia de Futebol e realizou trabalho tático com os atletas que não iniciaram a partida de terça (27).

Os jogadores que foram titulares contra o Independiente del Valle fizeram trabalhos regenerativos nas dependências internas do centro de treinamento e, depois, realizaram apenas uma atividade física no gramado.

Durante o treinamento com o restante do grupo, o técnico Abel Ferreira separou em dois times para orientar posicionamento, jogadas e movimentações. Os jogadores também disputaram uma espécie de recreativo e fecharam o dia com cobranças de bolas paradas e pênaltis.

A tendência para a partida desta quinta é que o técnico utilize novamente uma escalação alternativa, sem os titulares dos jogos pela Libertadores. A exceção deve ficar por conta do goleiro Weverton.

PALMEIRAS

Weverton; Danilo Barbosa, Henri e Alan Empereur; Mayke, Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Matías Viña; Wesley e Willian. T.: Abel Ferreira.

INTER DE LIMEIRA

Jefferson; Matheus Alexandre, Renan Fonseca, Lucas, Rafael Santos; Thiaguinho, Igor, Felipe, Rondinelly, Lucas Batatinha; Roger. T.: Thiago Carpini

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 22h (horário de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus