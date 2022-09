Após gol contra de Paulo Miranda, Juventude marcar e empata com Fortaleza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partida entre Juventude e Fortaleza terminou em empate, em 1 a 1, na noite deste domingo (18), no estádio Alfredo Jaconi (RS). Paulo Miranda, de contra, abriu o placar e Vitor conseguiu o empate aos 27 minutos do segundo tempo.

O resultado deixa os gaúchos na lanterna com 19 pontos. Já o Fortaleza está em 14º, com 31 pontos.

Na próxima rodada, o Juventude visita o Fluminense, na quarta-feira (28), às 19h, no Maracanã. O Fortaleza recebe o Flamengo, no mesmo dia e horário, no Castelão.

O Juventude começou a partida indo para cima do Fortaleza que, por outro lado, tentou encontrar espaços, mas sofreu com os adversários, que estavam bem fechados.

Aos 43 minutos, Caio Alexandre ficou com a bola e mandou e chutou para o gol, que desviou em Paulo Miranda e entrou no gol, para a infelicidade do jogador. Gol contra.

No segundo tempo, precisando reverter o placar o Juventude buscou de todas as maneiras fazer o seu gol. O jogo ficou truncado com o Fortaleza fechado e o Juventude buscando espaços para marcar o seu gol.

O Juventude deixou tudo igual aos 32 minutos do segundo tempo, Capixaba levantou na área, e Vitor Gabriel cabeceou para o gol, sem chances para o goleiro do Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1x1 FORTALEZA

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data e hora: 18/09/2022 - 18h (de Brasília)

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Fabiano da Silva Ramires (ES)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Paulo Miranda (Juventude); Lucas Sasha, Robson e José Welison (Fortaleza)

GOLS: Paulo Miranda, aos 43 minutos do primeiro tempo, contra; e Vitor Gabriel, aos 32 minutos do segundo tempo (JUV)

JUVENTUDE

Pegorari; Vitor Mendes, Paulo Miranda (Elton, aos 0'/2ºT) e Nogueira; Rodrigo Soares, Jean (Bruno Nazário, aos 0'/2ºT), Jadson (Chico, aos 27'/2ºT) e Capixaba; Óscar Ruíz (Ruan, aos 20'/2ºT), Pitta e Felipe Pires (Vitor Gabriel, aos 27'/2ºT). Técnico: Umberto Louzer

FORTALEZA

Marcelo Boeck; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha (Ronald, aos 24'/2ºT), José Welison e Caio Alexandre (Tinga, aos 44'/2ºT); Moisés (Lucas Lima, aos 24'/2ºT), Thiago Galhardo (Pedro Rocha, aos 44'/2ºT) e Robson (Silvio Romero, aos 37'/2ºT). Técnico: Juan Vojvoda