Após garantir classificação na Libertadores, Fortaleza busca primeira vitória no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A classificação do Fortaleza, nesta quarta-feira (25), foi a única entre os times brasileiros que estrearam na Copa Libertadores. O time nordestino chegou às oitavas de final após a vitória sobre o Colo-Colo, no Chile, por 4 a 3. Agora, o clube cearense volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro, e recebe o Juventude neste sábado (28), às 20h30, na Arena Castelão, buscando sua primeira vitória no campeonato.

O clube ocupa a lanterna da Série A, com um ponto em seis jogos, somando um empate e cinco derrotas. O time chega confiante à partida, após garantir a classificação ao mata-mata da competição continental.

O clube havia começado mal a Libertadores, mas reverteu os resultados. Red Bull Bragantino e América-MG, que também estrearam neste ano na competição, não tiveram êxito e finalizam a participação na última posição de seus respectivos grupos.

O Fortaleza começou a competição tropeçando, com duas derrotas logo nos dois jogos iniciais, contra Colo-Colo, em casa, e River Plate, fora. Depois, o time embalou uma sequência forte e não foi mais derrotado: venceu o Alianza Lima duas vezes, empatou com o River Plate e bateu o Colo-Colo na última rodada, conquistando dez pontos em quatro jogos e garantindo a vice-liderança do Grupo F.

Para o técnico Vojvoda, o início complicado não tirou a fé do Tricolor em uma reviravolta para buscar a vaga.

"O objetivo era passar de fase neste grupo, um grupo muito igual, com grandes equipes de cada país. Foi a primeira vez que o Fortaleza participou de uma Copa Libertadores e tínhamos o compromisso e a fé no trabalho de que passaríamos à próxima fase. (...) Desde que começamos a pré-temporada, tínhamos o objetivo de passar de fase. Queríamos ganhar o Campeonato Cearense, chegar à final da Copa do Nordeste e passar de fase na Copa Libertadores", disse.

É com essa confiança que o time cearense busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, contando também com retrospecto positivo contra o Juventude -foram 16 confrontos diretos contra o time catarinense, dos quais o Fortaleza venceu sete e empatou sete.

Uma provável escalação inicial do técnico Juan Pablo Vojvoda tem: Marcelo Boeck (Max Walef); Tinga, Titi (Benevenuto) e Ceballos; Hércules (Zé Welison), Felipe, Yago Pikachu, Lucas Lima e Lucas Crispim; Moisés e Silvio Silvio Romero.

Do lado visitante, o Juventude chega à partida ocupando a 18º posição, com seis pontos em sete partidas, e busca sua segunda vitória no Brasileiro para diminuir as chances de rebaixamento.

O técnico Eduardo Baptista não poderá contar com o lateral-direito Rodrigo Soares, que se tornou baixa de última hora após sentir desconforto muscular. O atacante Capixaba e o meia Marlon seguem em recuperação, e também são desfalques. O volante Jadson tomou seu terceiro cartão amarelo, e cumpre suspensão. O meia Óscar Ruiz não participou das últimas atividades do time após sentir incomodo muscular na partida contra o Palmeiras, na última rodada, e é dúvida para o confronto.

Uma provável escalação inicial do Juventude tem: César; Rômulo (Paulo Henrique), Vitor Mendes, Paulo Miranda (Rafael Forster) e William Matheus; Jean Irmer, Yuri e Chico; Paulinho Moccelin, Óscar Ruiz (Guilherme Parede) e Isidro Pitta

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CA)

Horário: Às 20h30 (de Brasília) deste sábado (28)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: Premiere