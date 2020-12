Após ganhar fôlego, Corinthians busca novo salto no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians está longe de empolgar seus torcedores e apresentar um futebol de imposição sobre os rivais, mas a equipe ao menos ganhou distância da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Agora, a meta é pular para a metade de cima da tabela.

A oportunidade se apresenta nesta quarta-feira (2), no Ceará. A formação alvinegra vai enfrentar o Fortaleza, no Castelão, às 21h30, com a possibilidade de subir para o nono lugar.

Atual 11º colocado, o time paulista abriu uma vantagem de cinco pontos sobre o grupo dos quatro últimos. Com 29, tem a mesma pontuação do Ceará e do Fortaleza, seu adversário na abertura da 23ª rodada, e pode dar mais um salto na classificação.

"Pelos resultados que a gente vem tendo, pela evolução, temos de pensar na parte de cima da tabela. Neste momento, temos que ficar o mais longe possível do grupo lá de baixo e buscar uma aproximação do grupo da Libertadores. Mas é jogo a jogo", disse Cássio.

O goleiro atribui ao técnico Vagner Mancini o crescimento apresentado pelo Corinthians, que passou a ter uma defesa mais consistente. Sob direção do antecessor no comando, Tiago Nunes, ou no período com Dyego Coelho na chefia interina, os problemas na marcação eram evidentes.

"Desde o primeiro dia, ele tem nos orientado bastante, corrigido. Não estou aqui para julgar, mas a gente acabou se adaptando bem à maneira dele, com muita conversa. Estamos jogando também um estilo diferente, dando poucas chances, conquistando pontos fora de casa", disse o capitão.

Pontuar fora de casa é o que busca o time no Ceará. No confronto desta quarta, Mancini terá novamente à disposição os meias Ramiro e Otero, que não participaram da vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, no Paraná. Já o zagueiro Bruno Méndez cumprirá suspensão.

Já o Fortaleza não poderá contar com seu artilheiro na temporada. Wellington Paulista, que balançou a rede 12 vezes em 2020, recebeu diagnóstico de Covid-19 e foi isolado do grupo comandado por Marcelo Chamusca.

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga, Jackson, Paulão, Bruno Melo; Juninho, Felipe, Romarinho (João Paulo), Osvaldo, David; Bergson. T.: Marcelo Chamusca

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Marllon, Gil, Fábio Santos; Gabriel, Xavier (Cantillo ou Otero), Ramiro (Roni), Luan; Jonathan Cafú (Mateus Vital), Jô. T.: Vagner Mancini

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 21h30 desta quarta-feira

Juiz: Bráulio da Silva Machado (SC)