Após folga, Corinthians espera fazer pré-temporada durante paralisação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com ao menos 11 dias livres no calendário, após a FPF (Federação Paulista de Futebol) acatar a paralisação do Campeonato Paulista por determinação do governo João Doria (PSDB), o Corinthians dará mais dois dias de folga ao elenco e planeja aproveitar o período para realizar uma espécie de mini pré-temporada.

A princípio, o Corinthians não gostaria que o Paulistão fosse paralisado. O clube foi um dos signatários da nota emitida pela FPF no início desta semana que defendeu o protocolo e a consequente manutenção do torneio. Apesar disso, em reunião na quinta (18), o clube foi contrário à ideia de recorrer judicialmente da decisão do governo do estado em meio ao avanço da Covid-19.

Sem calendário em março, embora haja a possibilidade de uma nova reviravolta nos bastidores, o Corinthians optou em dar folga geral também nesta sexta (19) e sábado (20). Na quinta, a delegação já estava liberada do trabalho após a longa viagem para o sertão pernambucano, onde venceu o Salgueiro-PE, na estreia da Copa do Brasil —o resultado classificou o time à segunda fase da competição nacional.

A partir de domingo (21), os jogadores voltarão aos treinos no CT Joaquim Grava, e não há mais folgas programadas. A esperança da comissão técnica é contar com o elenco praticamente completo para os treinamentos da próxima semana, incluindo os retornos de Roni, que se recupera da Covid-19, Gustavo Mosquito, Léo Natel e Léo Santos, entregues ao departamento médico. A ideia é aproximar os jogadores e fortalecer a equipe.

Na visão da comissão técnica, a paralisação é positiva. Mesmo que vá apertar o calendário nos próximos meses, é a oportunidade para o técnico Vagner Mancini detectar carências no elenco, passar sua metodologia de trabalho aos jovens recém-promovidos das categorias de base e montar variações táticas para o Corinthians.