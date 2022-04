Após entrar no G4, Grêmio já mira a liderança da Série B

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Após vencer o Operário-PR, na última quarta-feira (27), o Grêmio entrou no G4 da Série B do Brasileiro pela primeira vez. Agora, ao entrar em campo neste sábado (30), às 16h30 (de Brasília), em Porto Alegre, contra o CRB, o clube gaúcho já mira a liderança do campeonato.

Com a vitória no meio da semana, o Grêmio chegou a 7 pontos. Assim, antes do início da rodada, estava a 3 pontos do líder Bahia.

O clube entrou no G4 graças ao gol de Elias Manoel na vitória por 1 a 0 diante do Operário. O atacante comemorou duplamente o chute de primeira na arrancada da etapa final do confronto. É que o camisa 18 encerrou jejum particular diante do gol, numa série que rendeu críticas da torcida. De quebra, aumentou a dúvida dentro do clube gaúcho sobre o status dele no elenco.

Tal dúvida vem pipocando há dias no CT do Grêmio. Elias Manoel é titular ou reserva? O jogador é vice-artilheiro do Grêmio em 2022, com seis gols, mas não balançava as redes há tempos. E pior: ao longo da sequência sem comemorar, ouviu críticas por lances cara a cara com goleiros, diante de Ponte Preta, Chapecoense até Guarani, recentemente.

"Fiquei muito feliz por fazer o gol. Sei que a torcida pegou no meu pé, errei gols que não poderia errar, mas fiquei feliz em fazer agora. Estou trabalhando para evoluir", disse o atacante na saída de campo do jogo em Ponta Grossa, no Paraná.

O gol da vitória e da alegria de Elias saiu no início do segundo tempo e logo após Roger Machado mudar. O treinador sacou Jaminton Campaz e lançou o camisa 18 no jogo.

"Elias nos dá possibilidade de ser jogador agudo, ao contrário do Campaz que não tem conseguido repetir as boas atuações do final do Campeonato Gaúcho. Mas faz parte, vamos tentando aproveitar o melhor momento de cada um", disse Roger.

Em outro momento da entrevista coletiva, o técnico foi perguntado sobre a titularidade de Elias. A resposta foi a mais aberta dos últimos dias, ainda que não tenha indicado mudança de status ao atacante.

"(Campaz e Elias) São jogadores com características diferentes. Se a gente for comparar Elias com Janderson? Campaz do lado não é para puxar velocidade, mas (para ter) controle técnico do lado e dividir ações com Bitello e Lucas. Ao trocar a característica da função, fica diferente e é difícil comparar. Jogando em casa, com dois jogadores rápidos, talvez a gente tenha menos espaço e seja preciso um jogador para ficar com a bola. Jogando fora, talvez tenha mais espaço para correr. Elias é especialista de lado e entrou bem de novo. Vamos estudar", afirmou o treinador gremista.

MAICON NÃO ENFRENTA O GRÊMIO

O volante Maicon viveria um momento especial neste sábado. Depois de conquistar uma série de títulos e firmar seu nome na história do Grêmio, o volante seria adversário pela primeira vez. Mas o destino não deixou. Uma lesão afasta o marcador que atualmente defende o CRB.

Maicon se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda, mas está vetado do jogo na Arena do Grêmio.

Contratado em fevereiro, ele disputou quatro partidas com a camisa do CRB até agora. Sua última participação foi contra o Vasco, pela Série B, no último dia 16.

Aos 36 anos, Maicon cravou seu nome na história do Grêmio como capitão, liderança no vestiário e figura fundamental em vários títulos. Em Porto Alegre, ergueu as taças de quatro Campeonatos Gaúchos, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa.

Neste sábado, um provável Grêmio tem: Brenno; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Silva e Bitello; Elias Manoel, Biel e Diego Souza.

Já o CRB deve ir a campo com: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Iago Mendonça e Bryan; Marthã, Yago e Rafael Longuine; Richard, Fabinho e Anselmo Ramon.

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: Às 16h30 (de Brasília) deste sábado (30)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Transmissão: Premiere