Após empate com o Botafogo-PB, Amazonas pega o Manaus no Zamith

Manaus/AM - O Amazonas chegou aos 12 pontos e ocupa a quarta colocação na tabela de classificação. Logo acima vem o Belo, com 13. No domingo (11), pela 8ª rodada, o Amazonas terá o Manaus pela frente, em duelo local inédito da Série C. A bola rola às 15h (de Manaus), no estádio Carlos Zamith.

Na tarde dessa quarta-feira (7), o Amazonas recebeu o invicto Botafogo-PB pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, em duelo direto valendo a vice-liderança. As equipes empataram em 0 a 0 no estádio Carlos Zamith e se mantém na parte de cima da tabela.