Após embate entre Tite e Evo Morales, Brasil bate Bolívia em La Paz

Enquanto os bolivianos ficaram na bronca —e apenas na penúltima posição das Eliminatórias—​ a seleção brasileira chegou aos 45 pontos e ultrapassou a pontuação feita pela Argentina no ciclo de 2002, quando os argentinos somaram 43. Agora, o Brasil tem a melhor campanha da história da disputa desde a adoção do formato de pontos corridos.

"Repudiamos que Tite, técnico do Brasil, diga que é desumano jogar futebol em um lugar onde vivem milhões de pessoas. A grandeza se reconhece nas palavras, por isso recordamos o maior, Diego Armando Maradona, que disse: 'Vocês têm que jogar onde nasceram, irmãos'", escreveu o líder político no Twitter.

Além do triunfo, a seleção não se acovardou mesmo com os atletas apresentando um cansaço maior do que o habitual pela altitude, algo que Tite havia classificado como "desumano". Mesmo com três gols de vantagem, continuou tentando ampliar o placar até o fim.

Lucas Paquetá, aos 23 minutos do primeiro tempo, e Richarlison, aos 45, abriram o caminho para a vitória. Depois do intervalo, Bruno Guimarães, aos 21, e Richarlison novamente, nos acréscimos, fizeram os gols da vitória.

Em tom irônico, o ex-jogador desejou ainda que os brasileiros marcassem, pelo menos, quatro gols no jogo desta terça-feira (29), pelas Eliminatórias, para não ouvir mais nenhuma desculpa dos rivais. A provocação surtiu efeito e o Brasil voltará para casa com uma goleada por 4 a 0.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tite foi chamado de "covarde" por Marco Etcheverry, o El Diablo, um dos maiores jogadores da história da Bolívia, após as críticas do treinador sobre a seleção brasileira ter de jogar na altitude de La Paz (3.600 m).

