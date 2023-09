Após eliminação, Cristiane se desculpa por trocar camisa do Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atacante Cristiane se pronunciou e pediu desculpas por vestir a camisa do Corinthians após a eliminação do Santos no Campeonato Brasileiro Feminino.

Cristiane se justificou dizendo que sua atitude foi pelo "calor do momento" por Grazi, com que tem amizade há mais de 20 anos. A atleta foi duramente criticada após o episódio.

A atacante entendeu que vestir a camisa do rival após uma eliminação foi errado. O Santos perdeu os dois jogos, o último por 2 a 0.

Cristiane também se colocou à disposição da diretoria do clube e do presidente para eventuais punições.

"Acordei com o celular cheio de mensagens de torcedor com raiva, me xingando, pedindo minha saída? Enfim, todo tipo de ofensa possível no qual eu não vou expor aqui. Já que eu fui mulher de fazer, eu sou mulher falar. Ontem depois da partida eu tive a atitude de trocar de camisa com uma grande amiga minha que é a Grazi. Inclusive temos amizade há mais de 20 anos. Só que eu não imaginei que fosse ter uma repercussão tão grande no sentido de trazer essa raiva para os torcedores. Então eu vim aqui me redimir e pedir desculpa, foi errado ter feito esse ato logo após da partida, a gente já havia perdido a primeira e a segunda também perdemos", afirmou a atleta.

"Mas eu não imaginei que fosse ter essa repercussão porque já fiz em outros clubes, jogando fora e inclusive fiz dentro da própria Seleção Brasileira trocando camisa com o rival, que são amigas minhas de outros países. Claro, entendo que estamos falando de dois grandes clubes e tem toda essa rivalidade, que a gente até então não tinha no feminino. Minha troca de camisa com a Grazi foi porque daqui a pouco ela está parando e eu também. Foi um momento de emoção nosso, não teve nada a ver em ofender o torcedor santista ou o clube."

E continuou: "Se o presidente entender que deve tomar medida cabível em relação a mim, pode tomar. Estou aqui para isso, para dar a minha cara quando erro e para pedir desculpa a qualquer torcedor que tenha se sentido ofendido em relação a isso. De maneira alguma foi a minha atitude de querer trazer mal para o torcedor e para o próprio clube. Estou à disposição do clube e do presidente para qualquer esclarecimento. Vim aqui esclarecer para o torcedor, que está me cobrando e me xingando de palavras bem absurdas. Como falei, entendo a revolta de vocês, foi um momento muito mais meu caloroso de carinho e respeito à atleta do que qualquer outra coisa. Eu tenho mais um ano de contrato do Santos e estou lá desde 2020. Eu nunca desrespeitei o clube e nem essa camisa em nenhum outro lugar. Estou aqui para pedir desculpa e para me redimir."