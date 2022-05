Após dois anos de pandemia, CBF volta a organizar feira de futebol

O evento terá capacidade para receber, por dia, nove mil pessoas, que poderão participar de diferentes eventos: são 200 convidados que darão cursos, farão palestras e participarão de mesas redondas com profissionais do futebol. Áreas como marketing, comunicação, direito, medicina e gestão esportiva serão temas das atividades.

Para este ano, o objetivo da Brasil Futebol Expo é "fortalecer e desenvolver ainda mais as estruturas do esporte mais popular do mundo". Trata-se do maior encontro sobre futebol da América Latina.

