Após desistir das Olimpíadas por perigo da Covid-19, Guiné decide levar delegação a Tóquio

Na quarta-feira (21), Sow havia dito que o governo estava "preocupado em preservar a saúde dos atletas guineenses" com o surgimento de novas variantes do Sars-CoV-2 e que por isso a nação desistiria do evento.

"O governo, após obter garantias das autoridades de saúde, permitiu a participação de nossos atletas", afirmou um comunicado do Ministério do Esporte, que não deu detalhes de que garantias seriam essas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sanoussy Bantama Sow, ministro do Esporte da Guiné, anunciou na quinta-feira (22) que o país africano estará presente na Olimpíada, recuando da decisão anterior de desistir do evento.

