Após derrotar Alemanha na estreia, Japão tenta classificação antecipada diante da Costa Rica

A partida será transmitida pela TV aberta e fechada, por streaming e pelas rádios. A Globo transmitirá o embate de potências europeias com exclusividade na TV aberta. Na TV fechada, os direitos de transmissão são do SporTV. Além da TV, outra forma de assistir ao duelo é pelo Globoplay, plataforma de streaming da Globo. Para acompanhar a transmissão da TV aberta, o acesso é gratuito.

Isso porque, com esse cenário, Espanha e Japão chegariam aos 6 e 4 pontos, respectivamente, e a Alemanha seguiria zerada, com apenas três pontos restantes em disputa.

Com o resultado surpreendente, a seleção japonesa agora sonha com a classificação para as oitavas de final, mesmo em um grupo com duas seleções que começaram a competição entre as favoritas ao título.

