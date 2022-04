Após derrota na estreia da Libertadores, América-MG busca começo positivo no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após perder sua estreia na Libertadores, o América-MG busca um começo positivo na Série A do Campeonato Brasileiro em partida contra o Avaí, neste domingo (10), às 19h, no Aderbal de Ramos da Silva, em Florianópolis (SC).

A disputa pode ser a chance de um dos times quebrar a sequência de empates na elite do Brasileiro -foram dois confrontos diretos, em 2011, todos terminados em empate. O retrospecto geral também é equilibrado: foram 18 confrontos diretos no total, com cinco empates, sete vitórias para o América-MG e seis para o Avaí.

Apesar de vir de uma temporada histórica, em que se classificou pela primeira vez para a Libertadores, o time mineiro também encontrou dificuldades no campeonato estadual, onde terminou em quinto na classificação geral e caiu na semifinal do Troféu Inconfidência. A estreia na Libertadores resultou em uma derrota por 2 a 0, contra o Independiente del Valle.

Para garantir o sucesso na temporada, o clube já trouxe 12 reforços, e indica que deve continuar buscando opções. O último deles foi o atacante Aloísio, anunciado oficialmente nesta quinta-feira (7).

No entanto, o técnico Marquinhos Santos terá importantes desfalques para domingo: Berrío, Cavichioli, Carlos Alberto, Eduardo, Jori e Wellington Paulista estão no departamento médico. O time deve ir a campo com a mesma formação do jogo contra o Independiente: Jailson; Patric, Iago Maidana, German Conti, Marllon; Lucas Kal, Juninho, Alê; Everaldo, Pedrinho e Paulinho Boia.

O Avaí, por sua vez, vê na partida seu retorno à elite do Brasileiro após ter disputado a Série B em 2021, desta vez sob a direção de Eduardo Barroca, que traz esperanças ao time após uma temporada instável no Campeonato Catarinense -o clube terminou em oitavo na classificação geral da primeira fase, e perdeu nas quartas para o Brusque. Sem entrar em campo desde 19 de março, o time aproveitou para se preparar e trazer reforços para garantir a permanência na Série A.

Para o confronto, uma provável escalação do clube catarinense tem: Douglas Friedrich; Matheus Ribeiro (Kevin), Bressan, Arthur Chaves e Bruno Cortez; Jean Pyerre, Bruno Silva, Jean Cleber e Vinícius Leite; Copete e Lourenço.

O Avaí entra em campo novamente contra o Corinthians, no sábado (16), às 19h, na Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP). O América-MG, por sua vez, encara o Atlético-MG na quarta-feira (13), às 21h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela Copa Libertadores, e segue para enfrentar o Juventude no sábado, às 19h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro.

Estádio: Aderbal de Ramos da Silva, em Florianópolis (SC)

Horário: Às 19h (de Brasília) deste domingo (10)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP) (Fifa)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Transmissão: SporTV e Premiere