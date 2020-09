Após derrota, jogadores do Corinthians são ameaçados por torcedores; vídeo

Os jogadores do Corinthians foram hostilizados por torcedores do time ao chegarem no Aeroporto Internacional de Guarulhos, neste domingo (13), depois de ser derrotado por 2 a 1 para o Fluminense, no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Os torcedores ameaçaram de agressão física e verbais. Para tentar fugir das ameaças, alguns jogadores correram para entrar no ônibus do clube.

Caralho. Protesto da Gaviões da Fiel e da torcida do Corinthians na chegada do time no aeroporto. Ederson, Cantillo e outros jogadores correndo. Cássio muito cobrado. pic.twitter.com/02ypwPpflM — Italo Santana (@BulletClubIta) September 14, 2020

Com nove pontos, o Corinthians ocupa a 15ª posição no Campeonato Brasileiro após nove partidas.