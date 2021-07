Após começo apático, Naomi Osaka é eliminada das Olimpíadas de Tóquio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O dia, definitivamente, não era de Naomi Osaka nas Olimpíadas de Tóquio-2020. A número 2 do mundo fez uma partida cheia de erros nesta terça-feira (27), não mostrou energia para ser recuperar e acabou eliminada pela tcheca Marketa Vondrousova, que fez 6/1 e 6/4.

Atual número 42 do mundo, Vondrousova, que mostrou competência com ótimas devoluções e um forehand cruzado que incomodou a favorita, vai enfrentar nas quartas de final a vencedora do jogo entre a espanhola Paula Badosa (#29) e a argentina Nadia Podoroska (#38).

Osaka esteve muito abaixo de seu nível costumeiro no primeiro set. A japonesa demorou a calibrar seus golpes, cometeu muitos erros não forcados (14 na parcial) e teve problemas para lidar com o forehand cruzado da adversária canhota.

Vondrousova foi competente, confirmando seus serviços e vencendo a maioria dos pontos no segundo serviço da número 2 do mundo. Assim, a tcheca conseguiu duas quebras de saque, 4/0 e manteve a vantagem até fechar o set com 6/1 no placar em apenas 24 minutos.

Naomi acordou no segundo set e, logo no primeiro game, mostrou-se mais paciente nos ralis, forçando a adversária a trocar mais bolas. O plano deu certo, e Osaka quebrou Vondrousova imediatamente.

A tenista da casa abriu 2/0, mas a vantagem durou pouco. Sem conseguir vencer pontos com o segundo serviço, Naomi voltou a ser quebrada no quarto game, quando levou dois winners de devolução e cometeu uma dupla falta no break point.

Depois disso, a partida seguiu parelha, mas com Vondrousova sacando na frente, o que colocava a número 2 do mundo sob pressão constante. No décimo game, Osaka sentiu. Após três erros, deu dois match points à adversária.

Naomi até salvou ambos. Primeiro, com uma direita vencedora e, depois, graças a um erro de Vondrousova. No entanto, após desperdiçar chances de fechar o game, Osaka errou mais uma direita e uma esquerda para dar a vitória à rival.