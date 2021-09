Após boa estreia, Sylvinho projeta Guedes em outras funções no Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Principal nome da partida e autor do gol do empate do Corinthians com o Juventude nesta terça-feira (7), o atacante Roger Guedes é visto como um jogador versátil pelo técnico Sylvinho. Aproveitado na esquerda, Guedes pode pintar até como centroavante de acordo com o treinador.

"Em mais de 75% dos jogos [de sua carreira] ele não foi o atacante de referência. Mas ele pode jogar como referência, sim. Pode jogar na direita, na esquerda e, obviamente, como centroavante. Até como um segundo centroavante, um segundo homem de ataque, como fez na China", disse.

O técnico comentou positivamente o fato de o camisa 123 ter atuado por 90 minutos - ele estava sem entrar em campo desde dezembro.

"O Roger é um atleta que está conosco treinando há seis, sete dias. Desde a apresentação, dez. Ele vem de uma inatividade de jogo bem longa, mas é um atleta bem jovem e saudável, isso é parte de sua característica", declarou o treinador.

"Ele tem uma potência física privilegiada e já se colocou à disposição. Estávamos monitorando e imaginávamos que ele poderia jogar por cerca de 70 minutos, mas ele deu sinais de que poderia ir até o fim, muito embora estivesse ajudando muito na marcação, indo e voltando", completando.

Além de Guedes, Sylvinho tem como recém-chegados Renato Augusto e Giuliano, que também começaram jogando, além de Willian, que viu o jogo do setor de cadeiras numeradas da Neo Química Arena.

"São atletas que estão chegando no grupo, estão qualificando o grupo, mas precisam do seu tempo. São atletas que vêm de histórias diferentes, com idades diferentes. Estamos construindo um grupo forte, mas nem todos estão nos seus ápices, obviamente", disse.

O Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no domingo (12), contra o Atlético-GO, em Goiânia, às 18h15.