Após acesso à Série B, Diego Torres declara motivação por título da Série C

Manaus/AM - O Amazonas FC conquistou o acesso inédito à Série B do Campeonato Brasileiro, mas o clima de festa deu uma pausa por outro objetivo. Na última terça-feira (10), o elenco aurinegro se reapresentou e iniciou os trabalhos visando a primeira partida da final da Série C contra o Brusque, que acontece no próximo domingo (15), na Arena da Amazônia, às 17h (de Manaus).

O meia Diego Torres foi um dos que marcou o nome na história do clube ao abrir os caminhos para a vitória sobre o Botafogo-PB, de pênalti. Mesmo com o acesso assegurado, o desejo do elenco é seguir fazendo história e conquistar o primeiro título nacional de um clube amazonense de todos os tempos. O argentino reforçou a necessidade de abrir vantagem no primeiro jogo da decisão.

“O primeiro objetivo a gente já conseguiu, agora é final. A gente quer mais agora. Temos que fazer um grande jogo agora domingo aqui em casa, tratar de fazer um ou dois gols e segurar o resultado pra lá. Com sinceridade, a gente vai querer mais, claro que a gente quer trazer esse título pro povo amazonense. A gente vai dar a vida, como em todo jogo. O professor Luiz mudou nossa cabeça e tá dando tudo certo. Podemos seguir acreditando na gente e temos mais fome ainda de ganhar esse título”, disse o jogador.