Após acerto com Cazares, Corinthians foca em acordos com Jemerson e Otero

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de encaminhar a renovação do contrato de Cazares por mais três temporadas, o Corinthians tem novos objetivos para as próximas semanas.

Além de terminar a limpa no elenco e negociar atletas que não serão utilizados pelo treinador Vagner Mancini, a diretoria pretende resolver pelo menos a situação de mais dois jogadores com o contrato terminando nos próximos meses: Jemerson e Otero.

Contratado junto ao Monaco, da França, o zagueiro Jemerson tem vínculo com o Corinthians até 30 de junho. Depois disso, o jogador ficará livre no mercado para procurar um outro clube caso não amplie seu vínculo com o clube alvinegro.

O Atlético-MG, inclusive, já sondou a situação do atleta e sinalizou disposição em tirá-lo do Corinthians para a disputa da temporada 2021. Já a diretoria do Corinthians ainda nem sequer convocou os empresários de Jemerson para uma conversa formal sobre a renovação.

Titular da zaga sob o comando de Mancini, o jogador está nos planos do clube para a sequência da temporada, e a tendência é de que o Corinthians apresente uma proposta compatível com os valores do mercado. No entanto, o time alvinegro não fará exageros para manter o atleta.

Outra situação que está no radar é a do meia-atacante Rómulo Otero. Com os direitos ligados ao Atlético-MG, o venezuelano também tem contrato com o Corinthians até 30 de junho e há a possibilidade de uma oferta de renovação.

Contudo, o rendimento em campo do venezuelano não vem sendo o esperado. Neste momento, o Corinthians monitora a produtividade do jogador para definir se fará uma proposta de extensão de contrato.

O clube, no entanto, pretende enxugar a folha salarial e liberar atletas considerados caros. Por isso, há uma certa precaução com a situação de Otero, já que seu salário não é baixo. Ao todo, o dono da camisa 11 fez 26 partidas pelo Corinthians e anotou dois gols.

Quem também deve sentar com a diretoria do Corinthians nos próximos dias é o atacante Everaldo. O atleta tem contrato até junho de 2023, mas já foi comunicado que não ficará para a disputa desta temporada.

Os empresários do jogador buscam um novo clube, e há um interesse do Sport, que pretende fechar um contrato de empréstimo. O desejo da cúpula alvinegra, no entanto, é negociar o atacante em definitivo.

As negociações devem demorar um pouco mais do que o habitual. O Corinthians vive um surto de Covid-19 em seu departamento de futebol e tem pelo menos 25 pessoas infectadas com o vírus, sendo 14 atletas e 11 funcionários. Entre eles, Alessandro Nunes e Roberto de Andrade, gerente e diretor de futebol, respectivamente.