Após 9 a 1, Pablo cita brincadeiras do 4 de Julho e pede respeito ao São Paulo

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Pablo não gostou de postagens feitas nas redes sociais do 4 de Julho (PI) após a vitória por 3 a 2 na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Após a goleada por 9 a 1 nesta terça-feira (8), o artilheiro pediu respeito ao São Paulo.

Além de vencer o primeiro jogo, o time do Piauí saiu na frente no Morumbi com 30 segundos de jogo e assustou o time tricolor antes de a partida virar goleada paulista, com três gols de Pablo.

"No jogo lá, infelizmente tomamos três gols de bola parada. Aqui tomamos um gol logo de começo, mas a equipe é muito consciente das coisas que tem que fazer. O Crespo nos pede muita intensidade. A gente não estava satisfeito, vínhamos de empate, derrota, então esse resultado é com muito pé no chão. A gente sabe o que tem que fazer, o que o Crespo pede. Classificação importante para nós. Vimos muitas postagens da equipe deles, brincadeiras que fazem parte do futebol, mas tem que respeitar. Hoje ficou provado o tamanho do São Paulo", disse na saída de campo ao canal SporTV.

Além de Pablo, Luciano (2), Sara, Rigoni, Bruno Alves e Chico Bala (contra) marcaram os gols da goleada tricolor.

O São Paulo volta a campo neste domingo (13), às 16h, quando visita o Atlético-MG pela terceira rodada do Brasileiro.