Após 12 títulos no Flamengo, Diego anuncia aposentadoria no fim de 2022

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 37 anos, o meia Diego Ribas anunciou, neste sábado (5), que vai se aposentar do futebol ao final do contrato com o Flamengo, em dezembro. O jogador tem 20 anos como profissional e conquistou 12 títulos com a camisa rubro-negra nos últimos anos.

A despedida de Diego dos campos e do Fla será na última rodada do Campeonato Brasileiro, dia 13, diante do Avaí, no Maracanã. O jogador já tinha avisado em julho que não seguiria no clube em 2023, mas deixou no ar a possibilidade de ir para os Estados Unidos, o que não vai acontecer.

Diego é capitão no Fla desde 2017 e só não ganhou o Mundial de Clubes. Na final da Libertadores em 2019, entrou no segundo tempo e participou dos dois gols depois de se recuperar de uma fratura no tornozelo esquerdo e retornar antes do previsto.

O meia chegou ao Flamengo em 2016 e soma 287 jogos, além de 44 gols. Nas sete temporadas, só fica atrás de Zico e Júnior na lista dos jogadores mais vitoriosos da história do clube. Ele ganhou a Libertadores (2019 e 2022), Brasileiro (2019 e 2020), Copa do Brasil (2022), Recopa Sul-Americana (2020), Supercopa do Brasil (2020 e 2021) e Carioca (2017, 2019, 2020 e 2021).

A carreira de Diego Ribas começou no Santos ainda aos 16 anos, em 2002. Lá, conquistou dois Brasileiros antes de ir para o Porto, de Portugal. Na Europa, teve passagens por clubes como Werder Bremen, Juventus, Wolfsburg, Atlético de Madrid e Fenerbahçe, antes de voltar ao Brasil para atuar no Flamengo. Na seleção brasileira, o jogador ganhou duas Copas América (2004 e 2007) e foi bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.