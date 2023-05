Aplausos no minuto 20, faixas e cartazes em apoio a Vinicius Junior marcam jogo do Real Madrid

Na entrada em campo, todos os jogadores do Real Madrid usavam o número 20. Uma faixa foi estendida atrás de um dos gols com a mensagem em espanhol: "Vinicius somos todos. Basta agora!". Vários torcedores levaram cartazes de apoio a ele.

A partida está marcada por homenagens ao brasileiro. Todo o público do estádio se levantou para aplaudir o atleta no minuto 20, número da camisa usada por ele. Em um camarote, ele agradeceu o apoio.

Apesar de ter a suspensão rescindida pela Real Federação Espanhola, o atacante do Real Madrid não atuou por causa de dores no joelho.

SÃO PAULO/SP - Mesmo sem ser escalado para a partida contra o Rayo Vallecano, Vinicius Junior pisou no gramado do estádio Santiago Bernabéu, nesta quarta-feira (24), para saudar os torcedores que o homenageavam.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.