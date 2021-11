Apesar de alívio, Cruzeiro ainda não zerou risco de queda à Série C

O Vitória, por sua vez, tem um risco bem maior de queda, de 91.0 %, segundo o site Chance de Gol, que aponta a probabilidade dos cruzeirenses em quase 0%. A equipe rubro-negra é a 18ª colocada e soma 37 pontos, a um do Brusque, primeiro time fora do Z-4.

Se quiser depender só de si, o Cruzeiro precisará de uma vitória no Barradão. Em caso de tropeço em Salvador, o time de Vanderlei Luxemburgo precisará contar com algum deslize dos rivais na briga contra a queda para se garantir de vez na Série B.

Operário-PR (45 pontos), Vila Nova (44), Ponte Preta (43) e Remo (41) também precisariam pontuar o bastante para ficar à frente do Cruzeiro. Entre parte dessas equipes, haverá confrontos diretos nas rodadas finais, o que não anula, no entanto, o risco cruzeirense.

Na 11ª colocação, o Cruzeiro está com 46 pontos, a oito do Z-4, aberto pelo Londrina. Com três rodadas restantes, há nove pontos em disputa, portanto, para cada time da competição. Para cair, o time celeste precisaria perder seus últimos três jogos e ser ultrapassado na tabela ao menos por seis equipes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Agora menos pressionado, o Cruzeiro chega à 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, pela qual visita o Vitória às 19h deste domingo (14), com a chance de zerar de vez a probabilidade de um novo rebaixamento, risco que, apesar de irrisório a essa altura, ainda existe.

