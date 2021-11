Aparecidense vence o Campinense e é campeão da série D do Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Aparecidense é o campeão da série D do Campeonato Brasileiro. Após o empate por 1 a 1 contra o Campinense neste sábado (13), no Aníbal Batista de Toledo, o Camaleão ficou com 2 a 1 no placar agregado e conquistou a vaga na série C de 2022.

A campanha do time goiano foi de 13 vitórias, sete empates e quatro derrotas. Além dele, Campinense, Atlético-CE e ABC também subiram de divisão.

No jogo de ida, o Aparecidense venceu fora de casa por 1 a 0. Com o resultado positivo dos primeiros 90 minutos e diante de sua torcida, o Camaleão conseguiu o empate nos últimos minutos e soltou o grito inédito de campeão.

Partida

A disputa pela taça começou com os donos da casa impondo pressão. Correndo atrás do resultado, o Campinense equilibrou o jogo e passou a buscar mais o resultado, levando perigo para o goleiro do Aparecidense.

No segundo tempo, os visitantes abriram o placar com nove minutos com Dione, que cabeceou sem chances para Pedro Henrique. Mesmo com o resultado não positivo, o Camaleão buscou o empate aos 32 com Samuel, que invadiu a área e tocou por cobertura para dar o resultado que garantiu o título do Aparecidense.