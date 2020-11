Aos 89, Zagallo veste a amarelinha e exalta seleção: 'Ela é respeitada'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mário Jorge Lobo Zagallo vestiu a amarelinha da seleção brasileira e exaltou a equipe nacional. Em entrevista ao "Esporte Espetacular", da TV Globo, ele disse que a camisa ainda é respeitada e que quem enfrenta o Brasil sabe que pode sair derrotado. O veterano de 89 anos mostrou confiança na disputa do título na Copa do Mundo de 2022.

Com a emoção de sempre para falar da seleção, o campeão do mundo como jogador e técnico disse: "A camiseta amarelinha representa o que de melhor pode existir dentro da minha própria pessoa". Zagallo ajudou a desenhar a versão de 1970, do tricampeonato, do uniforme.

"A amarelinha é respeitada, pode tá numa má fase ou não, mas eles sabem que podem perder para ela", afirmou Zagallo.

Sobre a atual seleção, mostrou otimismo: "Nosso time ainda tem condições a disputar [o título de] outra Copa do Mundo".

Zagallo ainda relembrou um momento marcante nos bastidores do tri, em 1970: "Tenho sempre que falar do Pelé. O que ele falou para mim, dentro da concentração, depois da conquista do tri... Ele me abraçou e disse: 'Zagallo, precisávamos estar juntos para sermos tricampeões do mundo'. Essa é a frase que ficou guardada no meu coração".