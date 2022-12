Aos 42, Nicholas Santos bate a própria marca como mais velho a ser campeão mundial de natação

Segundo brasileiro com mais medalhas no Campeonato Mundial em Piscina Curta, atrás apenas de César Cielo, já aposentado, Nicholas anunciou que este mundial foi o último de sua carreira.

Nicholas também é o atleta com maior número de participações em campeonatos do mundo da modalidade. O deste ano é seu 18°.

Nicholas também quebrou o recorde do campeonato, marcando o tempo de 21s78. A marca é pouco acima do recorde mundial da prova, 21s75, atualmente dividido entre o brasileiro e o húngaro Szebasztián Szabó, 26, que ficou com o bronze nesta manhã. A prata foi conquistada pelo suíço Noè Ponti, de 21 anos.

Os outros três ouros do atleta foram conquistados em 2012, 2018 e 2021. Os dois últimos já como o mais experiente a subir ao topo do pódio.

