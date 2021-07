Ao cair na água, uruguaia realizou sonho olímpico que a guerra tirou da avó

Ainda que derrotas não façam parte da lista de objetivos de um atleta, trata-se de resultado que não pode ser visto apenas sob o aspecto técnico, esportivo. No momento em que se lançou em direção à piscina do Centro Aquático de Tóquio, Nicole Frank realizou uma espécie de reparação histórica, o cumprimento de uma responsabilidade que ela assumiu, sem que ninguém pedisse, ainda criança.

Nesta segunda, Nicole Frank teve bom desempenho no nado borboleta, assim como no costas e no peito, mas o crawl lhe custou a manutenção do rendimento ao longo da prova.

Nicole Frank seguiu com seu processo de desenvolvimento, e o bom desempenho local levou a nadadora a ser contemplada com uma bolsa da FINA (Federação Internacional de Natação) para treinar em Atlanta, nos Estados Unidos, onde vive desde 2019.

Com apenas 13 anos, a nadadora já havia batido o recorde nacional nos 200 m medley. Com 15, era recordista nos 200 m e nos 400 m livre. Realizações que sua avó, infelizmente, não pôde presenciar. Em janeiro de 2016, Angelia Rädche adoeceu e morreu, aos 90 anos de idade.

"Eu não sei o que tem com ela. Eu simplesmente me sinto confortável na água. Gosto dela porque é o meu espaço", disse, meses antes de sua estreia nas Olimpíadas.

Ao cair na piscina do Centro Aquático de Tóquio nesta segunda-feira (26) para a prova dos 200 m medley, a uruguaia Nicole Frank acertou uma conta pendente com o passado. Aos 17 anos, realizou o desejo olímpico que foi tirado de sua avó.

Mas a Segunda Guerra Mundial, que primeiro tirou do Japão e levou para a Finlândia a realização das Olimpíadas, terminou por cancelar o evento com o avanço dos conflitos na Europa. Consequentemente, cancelou também o sonho de Angelika.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esporte sempre foi assunto nos almoços de domingo da família de Nicole Frank. Sentada no colo de sua avó esportista, ouviu dela as histórias de derrotas e vitórias que permeiam a vida de qualquer atleta.

