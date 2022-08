Anúncio de Soteldo no Santos e negociações por Renan Lodi agitam o mercado do futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola do futebol nacional e internacional continua agitado, com especulações e desfechos em meio à janela de transferências pelo mundo.

No Brasil, o destaque fica com o Santos, que anunciou a volta do atacante venezuelano Yeferson Soteldo, que estava no Tigres (MEX). O jogador de 25 anos chega por empréstimo.

Já o Flamengo apresentou o lateral direito uruguaio Guillermo Varela, de 29 anos, que está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) e poderá fazer sua estreia contra o Athletico-PR.

Na Europa, o Manchester City está de olho no lateral esquerdo Renan Lodi, do Atlético de Madri, para a vaga deixada por Oleksandr Zinchenko. Enquanto isso, o Tottenham entrou na briga pelo atacante Memphis Depay, do Barcelona.

Enquanto isso, o Paris Saint-Germain de Neymar e Messi monitora o eslovaco Milan Skriniar, da Inter de Milão.

A reportagem destaca as principais notícias do dia no mercado da bola.

SOTELDO NO SANTOS

O Santos anunciou nesta quinta-feira (11) a volta do venezuelano Soteldo. O meia-atacante de 25 anos estava no Tigres (MEX) e foi emprestado ao clube paulista por uma temporada. Os mexicanos concordaram com o empréstimo por estourarem o limite de estrangeiros.

Já o Santos, que abriu espaço na folha salarial com as saídas de Léo Baptistão, Ricardo Goulart, Emiliano Velázquez e Willian Maranhão, aceitou honrar com os altos vencimentos do venezuelano.

FLAMENGO APRESENTA GUILLERMO VARELA

O Flamengo apresentou o lateral direito uruguaio Guillermo Varela, de 29 anos, que busca um lugar entre os titulares de Dorival Jr para ter a chance de ir à Copa do Mundo do Qatar, no fim deste ano.

O uruguaio, que estava no Dínamo de Kiev, usou a cláusula da FIFA para suspender o contrato com o clube russo e acertar empréstimo até maio de 2023.

Varela já está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) e pode estrear neste domingo, no Maracanã, contra o Athletico, pelo Campeonato Brasileiro.

RENAN LODI PODE FECHAR COM MANCHESTER CITY, DIZ JORNAL

O brasileiro Renan Lodi pode trocar o Atlético de Madri pelo Manchester City. Com a saída do ucraniano Oleksandr Zinchenko para o Arsenal, o time de Pep Guardiola tem o lateral como alvo. A informação é do jornal inglês The Telegraph.

Lodi é o terceiro nome avaliado pelo City após a saída de Zinchenko. O principal objetivo era a contratação do espanhol Marc Cucurella, que acertou com o Chelsea. Na sequência, a imprensa do Reino Unido indicou que o clube havia iniciado as buscas por Raphael Guerreiro, do Borussia Dortmund, também sem sucesso. A bola da vez é Renan Lodi.

TIMES DISPUTAM POR MEMPHIS DEPAY

O Tottenham entrou na disputa com a Juventus pela contratação de Memphis Depay, do Barcelona. Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici, dirigente do time inglês, entrou em contato com os catalães para entender a situação do atleta.

O jogador, porém, não é uma prioridade do Tottenham, especialmente após a chegada do brasileiro Richarlison. Os Spurs também estiveram interessados na contratação de Depay na janela de transferências de janeiro, mas sem êxito.

Na última temporada, Depay anotou 13 gols com a camisa blaugrana e encerrou a campanha como artilheiro da equipe.

TÉCNICO BARRA SAÍDA DE AUBAMEYANG DO BARCELONA, SEGUNDO JORNAL

O Chelsea quer "dar o troco" no Barcelona, e tenta a contratação do atacante Aubameyang. O técnico Xavi Hernádez, porém, barrou a negociação de seu jogador.

Segundo o jornal espanhol As, o comandante exigiu a permanência de Aubameyang, mesmo com a chegada de Robert Lewandowski. A comissão técnica blaugrana considera o ex-jogador do Arsenal uma peça chave no elenco. O veterano é visto como uma alternativa perfeita quando o polonês não puder jogar.

PSG TEM INTERESSE EM SKRINIAR, DA INTER DE MILÃO, DIZ JORNAL

O Paris Saint-Germain quer reforçar seu sistema defensivo, e a bola da vez é o zagueiro Skriniar, da Inter de Milão. Segundo o jornal francês L'Equipe, porém, os italianos farão jogo duro.

Um dos principais motivos que fez o PSG se interessar por Simakan foi o fato dele ser jovem (22 anos) e com grande potencial de evolução. Além disso, o jogador francês está acostumado a atuar com um esquema de três zagueiros, semelhante ao que Christophe Galtier quer implementar em sua passagem pelo clube francês.

Por outro lado, Leandro Paredes pode estar próximo da Juventus. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a Velha Senhora chegou a um acordo pessoal com o meia e aguarda o andamento da negociação com o clube francês por um acerto.