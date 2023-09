Antony é afastado pelo Manchester United após acusações de agressões

Antony foi afastado do Manchester United após acusações de agressão à ex-namorada Gabriela Cavallin e outras duas mulheres. De acordo com o clube inglês foi acertado que o jogador não vai se apresentar ao CT "até novo aviso".

"O Manchester United reconhece as acusações feitas contra Antony. Os jogadores que não participaram de partidas internacionais voltam aos treinos na segunda-feira. No entanto, foi acordado com Antony que ele adiará o seu retorno até novo aviso, a fim de responder às acusações. Como clube, condenamos atos de violência e abuso. Reconhecemos a importância de salvaguardar todos os envolvidos nessa situação e reconhecemos o impacto que essas alegações têm sobre os sobreviventes de abusos", diz o comunicado emitido pelo clube neste domingo (10).

Jogador também se manifestou

"Concordei com o Manchester United em tirar um período de ausência enquanto abordo as acusações feitas contra mim. Quero reiterar a minha inocência em relação às coisas de que fui acusado e cooperarei plenamente com a polícia".