Antony diz que acusações de ex-namorada são falsas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Antony negou as acusações de violência doméstica feitas por sua ex-namorada, Gabriela Cavallin.

O jogador utilizou as redes sociais para se posicionar sobre acusações de agressão à mulher de 23 anos. Áudios, fotos e vídeos inéditos utilizados na denúncia de Cavallin foram revelados nesta segunda-feira (4) em reportagem do UOL.

Confira abaixo o que Antony escreveu:

"Em respeito aos meus fãs, amigos e familiares me sinto na obrigação de me manifestar publicamente sobre as falsas acusações que tenho sido vítima. Desde o início tenho tratado esse assunto com seriedade e respeito, prestando os devidos esclarecimentos perante a autoridade policial.

O inquérito policial está sob segredo de justiça e, por isso, não posso tornar público o seu conteúdo. Contudo, posso adirmar com tranquilidade que as acusações e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demonstram que sou inocente das acusações feitas. Minha relação com a sra. Gabriela era tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais pratiquei qualquer agressão física.

A cada momento, seja em depoimento ou em entrevista, ela apresenta uma versão diferente das acusações. Assim, venho veementemente negar as acusações feitas e informar que permaneço à disposição das autoridades brasileiras para esclarecer o que for necessário.

Confio que as investigações policiais em andamento demonstrarão a verdade sobre minha inocência".