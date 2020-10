Anthony Davis brilha, e Lakers atropelam Heat no 1º jogo da final da NBA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Los Angeles Lakers e Miami Heat fizeram na noite desta quarta-feira (30) o primeiro jogo da série das finais da NBA. E, sem tomar conhecimento do rival, a franquia do sul da Califórnia atropelou e venceu por 116 a 98 para sair na frente na disputa melhor de sete partidas em Orlando.

Estreante em decisões, Anthony Davis foi o destaque do jogo e fechou como cestinha, com 34 pontos. Pelo lado do Heat, Jimmy Butler anotou 23.

Embalado nos playoffs, os Lakers construíram a vitória com bastante superioridade. A equipe começou devagar, mas assumiu a vantagem no último lance do primeiro quarto para liderar até o fim do confronto. Em determinado momento, o time de Los Angeles vencia por 32 pontos de frente.

LeBron James, que disputa a sua décima final de NBA e busca o seu quarto título, teve atuação consistente e "flertou" com um triplo-duplo —25 pontos, 13 rebotes e nove assistências.

As equipes voltam a se enfrentar na sexta-feira (2), pelo segundo jogo da série.