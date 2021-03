Antes de paralisação, São Paulo perde do Novorizontino pelo Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após duas goleadas consecutivas por 4 a 0, o São Paulo viu cair neste sábado (13) a produção ofensiva da equipe diante do Novorizontino e acabou derrotado por 2 a 1, em duelo pela quarta rodada do Campeonato Paulista, disputado no interior do estado.

Este foi o último jogo das duas equipes antes da suspensão do Estadual imposta pelo governo do estado de São Paulo, em decisão anunciada na última quinta (11), como parte das medidas para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus no estado --a paralisação entra em vigor nesta segunda (15) e vai até o dia 30, quando uma nova avaliação será feita.

A disseminação da Covid-19 no estado também deixou o time de Hernán Crespo com três desfalques para o duelo com a equipe do interior: Diego Costa, Léo e Welington, todos em isolamento.

Com as ausências de Arboleda (em viagem), Liziero (em transição) e Igor Gomes (recuperando-se de uma concussão), o São Paulo teve 11 jogadores da base relacionados para a partida.

Diante das baixas, o time do Morumbi fez um primeiro tempo com poucas chances e viu o Novorizontino criar as duas melhores oportunidades da primeira etapa, uma no começo e outro já nos acréscimos.

Antes do primeiro minuto ser completado, uma saída de bola errada da zaga são-paulina permitiu ao atacante Danielzinho sair na cara do gol, mas ele bateu para fora.

Dominado pelos são-paulinos durante os 45 minutos seguintes, porém sem que o goleiro Giovanni fosse exigido nenhuma vez, o time da casa só voltaria a dar trabalho a Volpi aos 46, desta vez, sem desperdiçar.

Após o goleiro dar rebote em nova tentativa de Danielzinho, Cléo Silva ficou com a sobra e abriu o placar. O lance precisou ser validado pelo VAR (árbitro de vídeo), pois o atacante estava em posição irregular, mas a bola chegou a ele após um desvio do zagueiro Bruno Alves.

Insatisfeito com a fraca produção ofensiva de sua equipe, Crespo tratou de mudar o ataque logo depois do intervalo. Ele sacou Rodrigo Freitas e colocou Joao Rojas para jogar. A mudança surtiu efeito com menos de dez minutos. Após cruzamento de Igor Vinicius, o equatoriano empatou de cabeça, aos 9.

Com o empate logo cedo, o São Paulo seguiu insistindo em busca da virada, mas acabou cometendo uma nova falha atrás. Reinaldo recuou a bola errado em direção à grande área, e Guilherme Queiroz aproveitou para sair na cara de Volpi e finalizar forte para fazer o 2 a 1.

Já nos acréscimos, o time tricolor reclamou de um pênalti em Luciano após um choque do atacante com o goleiro Giovanni, mas o VAR não considerou a infração, nem chamou a árbitra Édina Alves para revisar o lance.

Derrotado, o São Paulo perdeu também a invencibilidade no Campeonato Paulista após ter empatado com o Botafogo-SP (1 a 1), e goleado a Inter de Limeira e o Santos, ambos por 4 a 0.

NOVORIZONTINO

Giovanni; Felipe Rodrigues, Robson, Bruno Aguiar e Paulinho; Barba (Willean Lepo), Léo Baiano (Adilson Goiano), Cléo Silva (Ricardo Luz) e Murilo Rangel (Douglas Baggio); Danielzinho e Jenison (Guilherme Queiroz). Técnico: Leonardo Condé.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Rodrigo Freitas (Joao Rojas), Luan e Bruno Alves; Igor Vinícius, Daniel Alves, Rodrigo Nestor (Tchê Tchê), Gabriel Sara (Vitor Bueno) e Reinaldo; Luciano e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2x1 SÃO PAULO

Motivo: 4ª rodada do Paulista 2021

Local: estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data: 13 de março de 2021 (sábado)

Horário: às 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Alex Alexandrino (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Gols: Cléo Silva, do Novorizontino, aos 46 minutos do 1º tempo; Joao Rojas, do São Paulo, aos 11 minutos do 2º tempo; e Guilherme Queiroz, do Novorizontino, aos 38 minutos do 2º tempo.