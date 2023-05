Ângelo, do Santos, diz que foi chamado de macaco em jogo contra o Audax

O atacante Ângelo, do Santos, disse que foi chamado de macaco por torcedores, nesta quarta-feira (24), durante a partida contra o Audax, no estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile, pela 4ª rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana.

"É incrível. Sai na mídia. Todo mundo repudia, comunica. É incrível como as pessoas não amadurecem. Não aprendem. Basta de racismo. É algo que machuca muita gente. Que a punição seja feita", disse o atleta ao deixar o campo, em entrevista ao "De Olho no Peixe".

As ofensas ocorreram aos 32 minutos do segundo tempo quando Ângelo era substituído.

"Tem que ter atitude. Não adianta só falar, divulgar, fazer nota, comunicar. Basta disso, de racismo, de ser cúmplice. Só falar. Tem que começar a ter atitude, punição. Algo que as pessoas olhem e falem que não pode haver mais, que tem que respeitar as pessoas. Não só no futebol, em todos os esportes, no dia a dia. As pessoas não aprendem. É incrível como aconteceu recentemente com o Vinícius Jr. e aconteceu agora. Aconteceu na Libertadores também. É incrível como o ser humano não aprende. Está aqui minha indignação, espero que a Conmebol faça alguma coisa. Que seja atitude, não só comunicado ou hashtag. Tem que ter atitude", afirmou ele.

Em nota, o Santos informou que comunicou o ocorrido para o delegado da partida.

Confira a nota na íntegra;

O Santos Futebol Clube, novamente, vem a público denunciar e repudiar com veemência mais um caso de racismo no futebol. Dessa vez, os alvos das injúrias raciais foram nossos jogadores Ângelo e Joaquim. Os dois atletas foram atacados verbalmente e com gestos imitando macacos por torcedores adversários presentes na partida de hoje.

O crime foi denunciado pelo Santos FC, ainda dentro do estádio, para os representantes da Conmebol. Com os dois casos registrados oficialmente, o clube aguarda o posicionamento da entidade diante desta situação inaceitável.

Como já foi dito, o racismo não deve ser apenas combatido, mas também punido severamente.