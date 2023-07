Angelina chora ao falar sobre o corte de Nycole

Angelina rompeu o ligamento anterior do joelho direito na final da Copa América 2022 e ficou dez meses sem jogar, mas disse estar recuperada, destacando o período de treinamento com a seleção em Gold Coast, na Austrália.

Angelina afirmou que ficou muito triste pelo corte de Nycole, e se emocionou ao falar da atacante do Benfica. Por outro lado, a meio-campista admitiu estar feliz com a chance de estrear em uma Copa do Mundo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Convocada para substituir Nycole -cortada da Copa do Mundo após uma lesão no tornozelo-, a meio-campista Angelina se emocionou ao falar da colega nesta quinta-feira (19), em entrevista coletiva, mas se disse feliz pela chance de defender a seleção.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.