Anderson Varejão planeja volta ao Cleveland Cavaliers, diz site

"O veterano de 13 anos na NBA, Anderson Varejão, planeja assinar com o Cleveland Cavaliers até o final da temporada, revelaram fontes ao The Athletic. Varejão está de volta à franquia por onde passou 12 premiados anos", escreveu Charania.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 38 anos, Anderson Varejão pode estar voltando à NBA. Segundo o jornalista Shams Charania, do site The Athletic, fontes revelaram que o brasileiro planeja assinar com o Cleveland Cavaliers ainda nesta temporada.

