Ancelotti diz que se aposentará do futebol após temporada com Real Madrid

Milan e Real Madrid representam os trabalhos de maior destaque. Ancelotti completou 420 partidas a frente do clube italiano, entre 2001 e 2009, conquistando oito títulos. No Real Madrid, a mesma quantidade de taças, porém com 176 jogos até o momento.

"Estamos em níveis muito altos, não apenas tecnicamente. É um time sério, com jogadores humildes. O grupo é saudável e bem gerido pelos mais experientes: Modric, Casemiro e Benzema. A qualidade é indiscutível. Sozinho, no entanto, não basta garantir resultados e troféus. É fundamental termos o componente humano", disse, também mencionando o "favoritismo" de Benzema pela Bola de Ouro.

"Depois desta etapa no Real (Madrid), vou encerrar minha carreira. O Real Madrid é o topo do futebol. A palavra 'fim' faz sentido ao final desta experiência", afirmou o técnico, em entrevista deste sábado (13).

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após iniciar mais uma temporada, Carlo Ancelotti parece estar caminhando para o final de sua longa e vitoriosa carreira no futebol. O próprio treinador disse ao portal 'Il Messaggero', da Itália, que pretende se aposentar quando terminar seu vínculo com o Real Madrid -seu contrato está previsto para encerrar em junho de 2024.

