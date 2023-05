Ancelotti discute com jornalista que negou racismo a Vini Jr. em coletiva

O locutor do estádio pediu para que os gritos fossem encerrados sob ameaça do jogo ser suspenso.

Ao levantar e se direcionar para a lateral do campo, alguns torcedores do Valencia gritaram 'Mono' (macaco) contra o brasileiro.

Aos 15' do segundo tempo, torcedores lançaram outra bola em campo, e Cömert chutou na direção do brasileiro, que acabou sofrendo uma falta no momento em que estava preparando uma jogada de ataque.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O técnico Carlo Ancelotti discutiu com um jornalista que negou racismo da torcida do Valencia a Vinícius Júnior.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.