Ana Sátila faz ótimo tempo e avança à final da canoagem slalom nas Olimpíadas

Logo em seguida, Ana Sátila fez sua descida. Sem punições e com muita força física, a brasileira garantiu a vaga antecipada na final, com um tempo de 114.27. Encerradas as descidas da semifinal, a competidora do Brasil ficou com a terceira melhor marca.

Como foi a quarta a descer, a brasileira viu a francesa Marjorie Delassus, segunda a competir, marcar 117.71 segundos e liderar a semifinal até Jessica Fox superar a marca —a australiana, número 1 do mundo, disparou na liderança, com o tempo de 110,29.

