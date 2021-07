Ana Patrícia e Rebecca vencem quenianas no vôlei de praia em Tóquio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As brasileiras Ana Patrícia e Rebecca venceram as quenianas Makokha e Khadambi nesta segunda-feira (26). Essa foi a estreia das brasileiras no vôlei de praia. O placar do jogo foi 2 a 0, com parciais de 21/15 e 21/9.

Ana Patrícia e Rebecca voltam a jogar na terça-feira (27), contra Graudina e Kravcenoka, da Letônia. Na sexta (30), a partida será contra Claes e Sponcil, dos Estados Unidos.

Todas as duplas brasileiras venceram até agora, tanto no masculino quanto no feminino.