Ana Patricia e Rebecca derrubam chinesas e vão às quartas de final no vôlei de praia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma primeira fase difícil, com apenas uma vitória em três jogos, Ana Patricia e Rebecca fizeram uma grande partida nas oitavas de final. As brasileiras superaram as chinesas Fan Wang e Xia Zinyi por 2 sets a 0, parciais de 21/14 e 23/21.

As atletas da China chegaram ao confronto com 100% de aproveitamento e algum favoritismo. Ana Patricia e Rebecca se impuseram, no entanto, e deram um passo importante na briga por uma medalha em Tóquio.

Na próxima fase, as brasileiras enfrentarão uma dupla da Suíça. Suas adversárias sairão de um confronto entre compatriotas: Heidrich/Vergé Depré x Huberli/Betschart.