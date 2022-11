Ana Marcela Cunha é hexacampeã do circuito mundial de maratona aquática

Medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, ela estava empatada na classificação com a holandesa Sharon Van Rouwendaal, campeã nas Olimpíadas do Rio-2016, que ficou em quinto lugar na prova deste fim de semana. A australiana Chelsea Gubecka venceu a etapa com tempo de 1h56min19s, quatro segundos à frente da brasileira.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Ana Marcela Cunha, 30, venceu o hexacampeonato do circuito mundial de maratona aquática 10km, neste sábado (12). Ela ficou em segundo lugar na prova de Eilat, em Israel, a última do ano.

