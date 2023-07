Ana Marcela chega em 4º na maratona de 10 km e perde primeira chance de ir a Paris

Entre homens e mulheres, Ana Marcela Cunha é a maior medalhista na história dos Mundiais, com 15 pódios no total.

Além da prova desta sexta, a baiana participará de outros dois eventos em Fukuoka, os 5 km, no dia 17, e o revezamento misto 4×1.500 m, no dia 19.

A vitória ficou com a alemã Leonie Beck, que arrancou na parte final e venceu com tranquilidade a disputa em Fukuoka, no Japão. Chelsea Gubecka, da Austrália, cruzou em segundo, enquanto a americana Katie Grimes completou o pódio.

