Americana ganha os 400 m com barreiras e quebra recorde mundial nas Olimpíadas

A velocista passou a compatriota Delilah Muhammad nos metros finais e venceu com o tempo de 51s46 nesta terça-feira (3, horário de Brasília), já manhã de quarta (4) no Japão. A prova foi tão forte que a antes favorita Femke Bol, da Holanda, quebrou o recorde europeu ao ficar com o bronze (52s03).

