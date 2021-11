América-MG vence por 3 a 2 e complica situação do Sport no Z-4

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo movimentado, o América-MG venceu o Sport por 3 a 2 na noite desta quarta-feira (10), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Alê e Ademir abriram 2 a 0 para o América, enquanto Mikael e Zé Welison conseguiram empatar para o Sport. Juninho Valoura, no entanto, colocou os visitantes de vez à frente no placar.

Os donos da casa atuaram com um a menos desde os 24 minutos do primeiro tempo, quando Gustavo Oliveira levou vermelho após falta dura em Felipe Azevedo. O árbitro havia dado apenas amarelo, mas revisou a cor do cartão após ser chamado pelo VAR.

Com a vitória, o América passou a somar 41 pontos e conseguiu se manter firme na décima posição, vivo na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana.

Por outro lado, o Sport se complicou e permaneceu na 18ª posição, ainda com 30 pontos. Agora, no entanto, o primeiro time fora do Z-4 é o Bahia, que jogará contra o Flamengo nesta quinta (11) e soma 36, e não mais o Santos, que venceu na rodada.

Em seu próximo compromisso, o Sport encara o Ceará, no domingo (14), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão. Um dia antes, o América-MG tem duelo com o Grêmio, no Independência, às 18h30.

SPORT

Mailson, Ewerthon (Tréllez), Rafael Thyere, Sabino, Sander, Zé Welison, Marcão, Hernanes (Betinho), Gustavo, Mikael e Paulinho Moccelin. T.: Gustavo Florentín

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli, Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Lucas Kal (Zé Ricardo), Marlon (João Paulo), Juninho, Alê (Juninho Valoura), Ademir, Felipe Azevedo (Rodolfo) e Mauro Zárate. T.: Marquinho Santos

Estádio: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Árbitro: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (FIFA/SP)

Cartões amarelos: Trelléz (SPO); Lucas Kal e Alê (AME)

Cartões vermelhos: Gustavo Oliveira (SPO), aos 24'/1ºT

Gols: Alê (AME), aos 16'/1ºT; Ademir (AME), aos 6', Mikael (SPO), aos 20', Zé Welison (SPO), aos 30', e Juninho Valoura (AME), aos 37'/2ºT