América-MG vence Cruzeiro fora de casa e encaminha vaga na final do Mineiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Muito efetivo, o América-MG fez 2 a 0 contra o Cruzeiro neste sábado (11), fora de casa, e ampliou a vantagem para chegar na final do Campeonato Mineiro. Juninho foi o destaque da partida, fazendo o segundo e dando a assistência para o primeiro gol dos visitantes.

O duelo tinha o mando da Raposa e aconteceu na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). Como tem a melhor campanha, além da vantagem de poder perder por até dois gols de diferença, o Coelho mandará o jogo de volta, ainda sem data e horário definidos, na Arena Independência, no próximo final de semana.

Foi a sexta vitória consecutiva do América no clássico. A última vez que a Celeste venceu foi em 2020, ainda pela Série B do Brasileiro.

Enquanto a Raposa aguarda a partida de volta, o Coelho terá um importante compromisso no meio da semana pela Copa do Brasil. Na terça (14), às 21h30, recebe o Santa Cruz pela segunda fase.

Jogo

O técnico Paulo Pezzolano abriu mão do esquema com três zagueiros e fez algumas mudanças para tentar surpreender o América. As trocas deram resultado e a Raposa até começou melhor, porém os visitantes conseguiram equilibrar pouco depois e ainda saíram na frente, com o gol de Aloísio aos 24 minutos da etapa inicial.

A Raposa voltou melhor para a segunda etapa, entretanto, mais uma vez os visitantes tiveram calma para neutralizar e voltar a marcar, ampliando a vantagem com Juninho. A torcida Celeste começou a criticar e vaiar a equipe por volta dos 25 minutos e nem a longa pausa de sete minutos - em um lance de possível pênalti para o Cruzeiro - esfriou os ânimos nas arquibancadas.

Lances

9 minutos do primeiro tempo. Após belo lançamento de Juninho, Matheusinho deixou dois adversários para trás e arriscou da entrada da área. O chute não saiu tão forte e no meio do gol, facilitando a vida do goleiro Rafael Cabral.

Cruzeiro 0x1 América-MG. Juninho, desta vez, recebe o lançamento na área e ajeita de cabeça para Aloísio. O bom bandido bate de chapa, no canto esquerdo, e balança a rede.

33 minutos do primeiro tempo. Nikão tabela com Ramiro e cruza para Wesley, que bate de primeira e acerta o travessão. Contudo, o atacante estava bem adiantado e o impedimento já estava assinalado.

Cruzeiro 0x2 América-MG. Agora foi a vez de Juninho deixar o dele. A jogada começou com Felipe Azevedo, que cruzou rasteiro de dentro da área para o volante chegar batendo e estufar a rede.

28 minutos do segundo tempo. Gilberto é derrubado perto da linha da grande área e a arbitragem marca falta. O VAR analisa que a falta aconteceu em cima da linha e a decisão é revertida para a penalidade máxima. O centroavante já estava preparado para a cobrança quando o árbitro de campo pediu para que ele aguardasse. Em nova revisão, o árbitro de vídeo enxergou um impedimento no começo da jogada e invalidou o pênalti. Toda essa parada durou, aproximadamente, sete minutos.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 x 2 AMÉRICA-MG

Competição: Campeonato Mineiro - partida de ida da semifinal

Local: Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG)

Dia e hora: 11 de março, sábado, às 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Paulo César Zanovelli

Assistentes: Felipe Alan Costa e Magno Arantes Lira

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas

Cartões amarelos: William, Bruno Rodrigues, Lucas Oliveira (CRU); Felipe Azevedo, Emmanuel Martínez, Everaldo, Matheus Cavichioli (AMG)

Gols: Aloísio, aos 24 minutos do primeiro tempo, e Juninho, aos 16 minutos do segundo tempo, para o América-MG.

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William (Igor Formiga), Reynaldo, Lucas Oliveira e Kaiki; Ian Luccas, Ramiro (Stênio) e Nikão; Bruno Rodrigues, Gilberto (Davó) e Wesley (Wallisson). Técnico: Paulo Pezzolano.

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Arthur, Iago Maidana, Ricardo Silva e Nicolas (Danilo Avelar); Alê, Juninho e Benítez (Emmanuel Martínez); Matheusinho (Everaldo), Felipe Azevedo (Adyson) e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini.