América-MG reage e busca empate contra o Bragantino na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O América-MG empatou com o Bragantino na noite desta quinta-feira (3), no estádio Independência, em Belo Horizonte, por 1 a 1, pelo confronto de ida das oitavas de final da Sul-Americana.

Éder, contra, aos 41 minutos do primeiro tempo marcou para o Bragantino, e Mastriani, aos 24 minutos do segundo tempo, marcou para o América-MG.

Quem conseguir a vaga no jogo de volta enfrenta o vencedor do confronto entre Libertad-PAR x Fortaleza nas quartas de final da competição.

Para a volta, quem conseguir a vitória, por qualquer resultado, avança à próxima fase da Sul-Americana.

Antes de decidir a vaga, porém, ambos os times possuem compromisso válido pelo Brasileirão. O América-MG visita neste domingo (6) o Bahia, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Já o Bragantino encara o Coritiba no mesmo dia e horário pela competição nacional.

COMO FOI O JOGO

A partida foi equilibrada no primeiro tempo, com mais chances para o América-MG. No entanto, quem abriu o placar foi o Bragantino, aos 41 minutos, com um gol contra de Éder.

Na volta do intervalo, o time visitante chegou melhor e aumentou sua posse de bola, pressionando o Coelho. Apesar disso, foi o América-MG que conseguiu empatar, aos 24 minutos, com um gol de cabeça de Mastriani após cruzamento de Juninho.

Depois do empate, as duas equipes diminuíram o ritmo e pareciam estar satisfeitas com o empate, o que irritou a torcida do América-MG.